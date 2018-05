В США на аукционе за $490 тысяч продали электрогитару Боба Дилана

Сегодня, 14:41

Дилан выступал с ней во время своего первого мирового турне в 1966 году совместно с группой The Band.

Электрогитару Fender Telecaster Боба Дилана продали в США на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за $490 тысяч. Совместно с ним инструментом владел лид-гитарист группы The Band Робби Робертсон. В сообщении на сайте аукционного дома говорится, что гитара была выпущена в 1965 году. С тех пор она использовалась Робертсоном и Диланом в ходе первого мирового турне музыканта в 1966 году, совместно с группой The Band на тот момент известной, как The Hawks. Позже Fender Telecaster на ней играли также такие легендарные представители американской музыкальной культуры, как Эрик Клэптон и Джордж Харрисон.

