Сезон «Военных оркестров в парках» открыли в Александровском саду Москвы

Сегодня, 09:05

В парках Москвы всё лето будут играть музыкальные коллективы вооружённых сил России.

В Александровском саду открыли сезон «Военных оркестров в парках». В мероприятии были задействованы сразу три оркестра ВС РФ. Помимо Александровского сада, они будут играть в 12 парках Москвы, в числе которых парки «Зарядье», «Красная пресня», «Сокольники», парки Горького и Победы на Поклонной горе, также другие природные площадки столицы. В Александровском саду накануне уже выступили оркестры Почетного караула и Преображенского полка, а также оркестр суворовцев училища им. Халилова.

Ранее мы писали, что в Московском планетарии открылся сезон романтических свиданий в Парке Неба. В его рамках парам предлагается посетить учреждение для участия познавательных экскурсиях. Записываться на мероприятие необходимо заблаговременно.