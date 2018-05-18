Обнажённая Наталья Орейро записала к ЧМ-2018 клип на трёх языках

Сегодня, 18:22

Новая песня уругвайской известной певицы и актрисы называется United by Love.

Во время прослушивания песни слышно, что Наталья Орейро исполняет части музыкальной композиции на трёх языках, а именно на английском, на русском и испанском языках. Песню к ЧМ-2018 по футболу певице помогали создать продюсеры Этторе Гречи и Диего Кордоба.

Во время всего нового клипа на фоне надписей танцуют анимационные персонажи, однако на последних секундах появляется сама Наталья Орейро, которая при этом обнажённая, а точнее одета в полностью прозрачную кофту. Её грудь прикрывают только две чёрных звезды.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в России. Футбольные встречи будут проходить на 12 стадионах в 11 различных городах страны.