Группа "Ленинград" выпустила новый клип с Глюкозой и рэпером ST

Сегодня, 08:50

Песня называется "Жу-жу". Сама же видеоработа на песню получилась в анимационном стиле, а все артисты были нарисованы.

Ознакомиться с новым клипом группы "Ленинград" с Глюкозой и рэпером ST можно на официальном канале на видеохостинге YouTube. В песне, как и всегда, присутствует много матов и ненормативной лексики, что стало своего рода уже визитной карточкой для команды Сергея Шнурова.

Режиссёром нового клипа стал Илья Найшуллер, который раньше снял для Шнурова другое видео на песню "Кольщик". Во время прослушивания музыкальной композиции слышно, что сам музыкант не исполнил ни единой строчки. Вместо него большую часть песни спела Глюкоза, а рэпер ST зачитал маленький отрывок.