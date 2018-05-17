Backstreet Boys показали фанатам новую песню и клип после пятилетнего перерыва

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Популярная группа держала в тайне свои планы, однако публика могла догадываться о выпуске новинки. Уже сейчас представители коллектива благодарят своих почитателей за преданность, хранящуюся на протяжении 25 лет.

Исполнители Backstreet Boys совсем недавно показали своим фанатам абсолютно новую песню и клип на нее, где сохранились те же ритмичные движения, присущие музыкантам ранее. После пятилетнего перерыва группа продолжает гастролировать, и уже в июле Backstreet Boys возвращается к зрителю с уникальной концертной программой.

Ценители музыкальных новинок по достоинству оценили старания участников коллектива. Клип и песня накануне появились в Сети, а представители группы поблагодарили своих поклонников. На музыкальной арене Backstreet Boys появились в начале 90-х годов и сразу же покорили публику.