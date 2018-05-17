Исландцы требуют бойкотировать «Евровидение» в Израиле

Сегодня, 15:45

Кровопролитные столкновения на границе Израиля и сектора Газа перешли в плоскость массовой культуры. Жители Исландии обратились с петицией к местной государственной телекомпании RUV.

Исландцы требуют бойкотировать «Евровидение», которое в следующем году должно пройти в Израиле. По мнению 17 тысяч подписантов, страна, чья армия расстреливает безоружных палестинцев, не имеет морального права проводить песенный конкурс, служащий для укрепления взаимопонимания между народами.

Петицию подписала такие популярные исполнители, как Поль Оскар и Дади Фреир. Оба певца в разные годы участвовали в «Евровидении», причем Фреир в прошлом году стал вторым на песенном конкурсе в столице Украины. Руководство телекомпании, которая занимается отбором исполнителей на «Евровидение», пока не высказало свою точку зрения на эмоциональный призыв соотечественников. Напомним, певица Нетта Барзилай завоевала для Израиля право принимать следующий конкурс.