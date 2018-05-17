Легендарный Оззи Осборн выступит с прощальным туром в Москве

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69-летний певец проведёт один из своих последних концертов 1 июня на сцене спортивного комплекса «Олимпийский».

Легендарный рок-певец Оззи Осборн, который был вокалистом первой heavy metal-группы Black Sabbath, выступит с прощальным туром в Москве. Об этом идёт речь в пресс-релизе, который распространяется по интернету.

Состоится концерт на сцене СК «Олимпийский» 1 июня в рамках прощального мирового тура Оззи Осборна. В сообщении указывается, что этот тур – последняя возможность для многих увидеть вживую «великого Принца тьмы», одного из самых выдающихся музыкантов нашего времени и одного из немногих, кто получил титул «Живая легенда».

Купить билеты на концерт Оззи Осборна можно на официальном сайте спортивного комплекса «Олимпийский».

Оззи Осборн выступает, начиная с 1968 года. Знаменит он стал после того, как его взяли вокалистом в культовую группу Black Sabbath. Осборн продал больше 100 миллионов пластинок по всему миру. Его также ввели в Зал славы рок-н-ролла и в Зал британской музыки. Звезда с именем Осборна есть на Аллее славы в Бирмингеме и на голливудской алее. Музыканта по праву считают «Крёстным отцом хеви-метала» и одним из самых влиятельных вокалистов.