В Рунете растет популярность ролика с танцующими детишками

Сегодня, 11:50

В настоящее время в тренде YouTube заслуженно находится видеоролик, на котором танцуют десятки детишек.



Им удалось идеально повторить фирменные танцевальные движения молодого певца ЮрКисса. Впервые аудитория смогла увидеть эту пляску на престижном фестивале «Звезды Русского Радио» в Крокус Сити Холл. Именно там артист исполнил свой новый хит «Лишь она» . Сообщается, что видеозапись танца позднее посмотрели на YouTube свыше 1 млн. раз.



Позднее ЮрКисс посетил вместе с коллегами ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, чтобы поддержать конкурсантку «Евровидения» от России Юлию Самойлову, и исполнил там тот же самый музыкальный номер. Через несколько дней в Рунете начал быстро набирать популярность тот самый видеоролик с пляшущими детьми, который легко набрал более 500000 просмотров всего за несколько часов (https://youtu.be/6FPeyESutd8). ЮрКисс же с удовольствием разместил видео у себя на странице в соцсети!