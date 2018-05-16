Егор Крид готовит очередной сюрприз‍ для поклонников

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В то время, как все с нетерпением ждут развязки романтического шоу, и строят догадки касательно выбора исполнителя, холостяк активно продолжает свою творческую деятельность.

С момента начала 6-го сезона шоу «Холостяк» все внимание поклонников сосредоточено на личной жизни Егора Крида. Зрители с нетерпением ждут развязки телепроекта, активно высказывая свои предположения и мнения о каждой претендентке на сердце холостяка. А в это время популярность исполнителя растет. Его новая композиция «Миллионы алых роз» заняла лидирующую позицию в топ-чарте Apple Music, a Shazam назвал Крида самым разыскиваемым исполнителем после того, как было зафиксировано более 3 млн запросов о творчестве исполнителя.

Чтобы и дальше радовать аудиторию, Егор Крид подготовил очередной мини-сюрприз. Он выступит на открытии летней веранды столичного ресторана Shakti Terrace в самом центре Москвы 24 мая в 21:00. Зрителей ждет изысканная кухня, приятная музыка, и сольная программа любимого исполнителя. Стоимость билета - от 1500 до 2500 рублей.