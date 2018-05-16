«Ты супер!»‍ вынудило Джеффа Монсона заговорить на русском

Сегодня, 04:15

Боец посетил полуфинал международного вокального детского конкурса «Ты супер!», чтобы поддержать своего талантливого поклонника.

Уже второй год проект «Ты супер» собирает на одной сцене самых талантливых детей со всех уголков страны и многих близрасположенных государств Европы и Азии. Грандиозное шоу дало возможность юным исполнителям, оставшимся без попечения родителей не только возможность проявить себя, научиться чему-то новому, развить мастерство, но и завоевать любовь зрителей, получить признание, а также встретиться со своими кумирами.

Знаменитые гости довольно часто приходят в студию, чтобы поддержать участников. А ведь внимание людей, которые сумели многого добиться в жизни, особенно ценно именно сейчас, во время полуфинала шоу, когда ребята волнуются еще больше.

Так удача улыбнулась Владимиру Скрипалю из города Лениногорска Республики Татарстан. Довольно неожиданно в гости к харизматичному исполнителю заехал боец смешанных единоборств, чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон. Узнав об интересе мальчика к единоборствам и его персоне, спортсмен решил лично выразить поддержку своим визитом, и даже поприветствовал его на русском языке: «Я счастлив видеть тебя! Молодец! Вова, ты супер! Когда я слушал тебя, мне захотелось плакать. Ты разбудил эмоции в моем сердце».