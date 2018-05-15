Борис Гребенщиков записал песню о Тамбове

Сегодня, 16:30

В эфире программы «Аэростат» Борис Гребенщиков сообщил о выпуске нового хита под названием «Из Тамбова с любовью». Песню уже можно прослушать на просторах Интернета.

Борис поделился, что он собрал самые лучшие песни, основанные на стихах Джоржа Гуницкого, чтобы записать альбом на виниловой пластинке. Музыкант рассказал, что когда он пишет песни на основе стихов писателя, в нем просыпается второе вдохновение, и получается музыка, совсем не свойственная ему. Исполнитель принял решение записать и новую песню, которую уже можно прослушать в Интернете. Новое свое творение Борис назвал в честь любимого города - Тамбова. Известно, что весной прошлого года Борис посещал Тамбов с концертом, устроив там целое представление перед входом в Дворец Культуры.