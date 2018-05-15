Гитарист Гленн Бранка скончался во сне

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Смерть известного американского композитора и исполнителя наступила в возрасте 69 лет. Его кончине предшествовала продолжительная борьба с онкозаболеванием.

Гленн Бранка известен как создатель группы Theoretical Girls, появившейся в 1976 году. Из неё гитарист ушёл через пять лет, предпочтя продолжение сольной карьеры.

Также Бранка получил известность в качестве конструктора музыкальных инструментов. В некоторых из них он добавлял перкуссию струнным звучанием.

О том, что Гленн Бранка скончался, сообщила поклонникам его вдова. В послании она высказала благодарность судьбе за то, что та позволила ей на протяжении 18,5 лет быть рядом с человеком, которого она охарактеризовала в качестве «удивительного генератора творчества и идей».

В жизни, сообщила вдова Бранка, он был заботлив и добр, несмотря на приверженность к брутальной внешности. Теперь она совершенно опустошена.