Шарля Азнавура выписали из больницы после травмы плеча

Вчера, 21:59

Состояние здоровья великого шансонье нормализовалось. Однако ближайшие концерты пришлось отменить.

Легендарный французский исполнитель Шарль Азнавур после инцидента, произошедшего в минувшую субботу, был выписан из больницы. Врачи утверждают, что поводов для беспокойства нет, состояние здоровья певца в норме. Однако Азнавуру придется некоторое время походить в гипсе из-за травмы плеча, приблизительно до конца месяца.

Напомним, что шансонье упал в своем имении на на юге Франции. Повредив плечевую кость, он был госпитализирован с переломом, чем вызвал немало волнений. Предстоящие концерты в Японии и Узбекистане исполнителю пришлось отменить. Ранее, в апреле, Шарль Азнавур также отменял концерты, в связи с плохим самочувствием: шансонье беспокоил мышечный спазм спины.