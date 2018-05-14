«Евровидение» в Израиле может не состояться из-за еврейской традиции

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Оказалось, что принятые в стране традиции могут значительно осложнить или даже сделать невозможным проведение в ней этого песенного конкурса. Особенно те из них, которые являются священными и нарушение которых недопустимо.

«Евровидение» в Израиле может не состояться из-за традиции «шабат». На протяжении целых поколений в этом государстве соблюдалась суббота и не должно происходить «ущерба его святости».

В иудаизме шабатом называется суббота, считающаяся седьмым днём недели. Священная книга Тора предписывает в этот день воздерживаться от любой работы. В особенности, это касается той, где человек может проявить своё творческое начало.

«Евровидение – 2019» должно состояться в Иерусалиме. Замглавы Минздрава направил письма министрам связи и туризма, а также культуры страны. В нём содержится обращение от имени «сотен тысяч граждан» еврейской национальности о необходимости строгого соблюдения «шабата».

Минкультуры Израиля уже пообещало, что «Евровидение» в Израиле не повлечёт нарушения еврейской традиции шабата.

«Евровидение», прошедшее в этом году в Лиссабоне, выиграла представительница Израиля, исполнившая песню «Игрушка». Следовательно, следующий конкурс будет принимать её страна.