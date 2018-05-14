Ольга Бузова анонсировала выход нового «гимна» и клипа «Чемпион»

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Популярная телеведущая и певица призвала фолловеров в Instagram делать предварительные заказы, написав в медиаплеере iTunes название ее новой композиции.

Пару недель назад Ольга Бузова опубликовала фотографии со съемок нового ролика на неизвестную композицию. Заинтригованные поклонники с нетерпением ждали анонса, который бы прояснил, что телезвезда делала на футбольном стадионе Москвы. Чуть позже она опубликовала фото с разбитым лицом и синяками, заявив, что ее новый «бомбезный» хит покорит всех, и даже превзойдет популярность «Мало половин». Певица выразила надежду, что результат долгой и плодотворной работы ее команды поклонники высоко оценят.

Но многие пользователи заявили, что ничего интересного от Бузовой ждать не стоит, ведь очевидно, что очередной трек ведущая посвятит бросившему ее супругу Дмитрию Тарасову, футболисту московского «Локомотива». Однако судя по анонсу в микроблоге Бузовой, ее новая песня, которая выйдет уже 18 мая вместе с клипом, все же превзошла ожидания злопыхателей.

Долгожданный хит будет «гимном» для Чемпионата мира-2018, который впервые пройдет в России. Судя по опубликованному фрагменту, текст песни «Чемпион» более похож на речевки футбольных болельщиков, а потому композицию можно будет дружно исполнять на трибунах.