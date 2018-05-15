Высокопоставленный экс-чиновник Урала подался в музыканты

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Некогда большой начальник не только спел песню ко Дню Победы, но и снял свой видеоклип, приуроченный ко Дню Победы.

Бывший первый заместитель главы администрации Свердловской области Алексей Багаряков разместил в своем Facebook видеоролик. Высокопоставленный экс-чиновник со своей женой, старшими сыном и дочкой исполнили известную военную композицию «Москвичи» («В полях за Вислой сонной…»).

В подписи к посту подавшийся в музыканты политик попросил строго не судить, ведь практически все члены его семьи, исключая дочь, запели, можно сказать, впервые. Ролик планировали выпустить к 9 мая, однако все планы нарушил длительный монтаж. Изначально планировали сняться полным семейством, однако полученный результат его, как режиссера, не удовлетворил, и было решено удалить троих меньших со съемочной площадки.

Алексей Багаряков до октября 2013 года работал в качестве замглавы администрации Свердловской области, и после поражения Якова Силина на очередных выборах мэра города Екатеринбурга решил покинуть ведомство по собственному желанию. Сейчас мужчина работает исполнительным директором АНО "Стратегическое партнерство "Северо-Запад".