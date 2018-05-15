Борис Гребенщиков выступил в Саратове после долгой болезни

Сегодня, 02:15

Певец исполнил несколько песен из старых альбомов, а также порадовал зрителей, спев несколько своих хитов.

Борис Гребенщиков после довольно продолжительного времени выступил с концертом в Саратове. Посетители концерта отмечают, что во время выступления царила волшебная атмосфера, к тому же, Борис после долгой болезни решил обрадовать поклонников, исполнив несколько песен по заявкам. Подчеркивается, что в этом году группе исполнится 46 лет, а песни исполнителей по прежнему популярны и востребованы. Конечно же, в этом заслуга самих музыкантов, особенно выделяется Брайан Финнеган, играющий на флейте.

Музыканты шутят, что поклонники так соскучились по ним, что долго не отпускали их. Поэтому концерт затянулся почти на три часа. В конце выступления Борис Гребенщиков выступил с лирической песней, под которую зрители танцевали, включив фонарики на телефонах, создав, таким образом, «звездное небо».