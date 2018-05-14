«Победила курица»: Пользователи Сети шокированы результатами «Евровидения-2018»

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После песенного конкурса люди всего мира, в том числе и россияне, не теряют к нему интерес. Фанаты шоу пришли к выводу, что для первого места не всегда нужны вокальные данные. Зачастую достаточно просто вливания денег и «культа уродства любых форм».

Как известно, победила в «Евровидении-2018» очень полная исполнительница из Израиля Нетта Барзилай. Однако мировая музыкальная общественность была шокирована такими результатами. За своё выступление и песню Toy певица получила прозвище «кудахтающая курица».

Пользователи Сети считают, что конкурс «Евровидение» начинает превращаться в «глумление над красотой, смыслом и вообще вокалом». Комментаторы пишут о том, что Нетта Барзилай «похожа на откормленного бройлера», которому вручили приз. Кроме того, много вопросов вызывает текст песни Toy.

Однако в российские пользователи остались недовольны и Юлией Самойловой, точнее не её выступлением, а решением отправить её на «Евровидение-2018». По мнению пользователей, её проигрыш был очевиден, а руководство постоянно упорно ничего не замечает в своих претендентах и выдвигает на главный европейский музыкальный конкурс «кого попало».

Стоит отметить, что официальная запись выступления Нетты Барзилай на YouTube собрало 204 тысячи отметок «не нравится» в сравнении с 111 тысячами «мне нравится». Все комментарии под роликом очень негативны. Люди пишут о том, что Кончита в сравнении с Неттой намного лучше.