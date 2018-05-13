Киркоров: Жизнь после "Евровидения" только начинается

Вчера, 20:52

В своем Instagram король российской эстрады выразил огромную благодарность всем участникам и организаторам международного музыкального конкурса в Лиссабоне, особо выделив президента Молдовы.

После завершения самого престижного музыкального конкурса «Евровидение-2018» Филипп Киркоров в своем микроблоге поблагодарил всех людей, которые поддерживали и верили в «DoReDos», помогали новому проекту, начиная с «Новой волны 2017 года», и заканчивая грандиозным конкурсом, который завершился вчера в столице Португалии.

Киркоров высоко отметил заслуги президента Молдовы, уважаемого Игоря Николаевича Додона, за огромную помощь и настоящую дружбу, которая помогла состояться настолько красивому музыкальному совместному проекту.

Не обошел стороной он и своих «учеников» из группы «DoReDos» - талантливых и замечательных Марину, Женю и Сергея, отметив их невероятный профессионализм, преданность своему делу, горящие глаза и стремление к творческим успехам. Он отметил, что именно эти ребята подарили ему веру в существование в современном шоу-бизнесе талантливых артистов, которые искренне любят свое дело, работая круглосуточно для того, чтобы постоянно удивлять и радовать своего зрителя, сохраняя при этом добрые сердца, имеющие говорить «спасибо».

По словам артиста, жизнь после "Евровидения" только начинается, и впереди музыкантов ожидает большая сцена на российской и не только эстраде.