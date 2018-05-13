New York Times указал на дипломатическую победу Израиля на «Евровидении»

Вчера, 19:50

Победа израильской певицы Нетты воодушевила граждан страны, которые восприняли ее как знак признания их правоты во всех спорных военных и политических вопросах, обрушавшихся на государство.

New York Times пишет, что Израиль охватила волна национальной эйфории после победы Нетты на «Евровидении-2018». Многие граждане восприняли ее за дипломатическую победу и признание их правоты в политических вопросах. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, в своем Facebook прокомментировал: «В будущем году в Иерусалиме!». Издание уличило в данном предложении отсылку к главным праздникам в иудаизме Йом-Кипур и Пасхе, написав, что победа певицы приобрела некий религиозный смысл.

Не стоит забывать, что завтра в Иерусалиме откроют посольство США, из-за чего город готовится к массовым протестам. Все еще не улажена ситуация после обнародования архивов о ядерной программе Ирана и ударах по иранским военным объектам в Сирии. Поэтому мощное «кудахтанье» и вирусная пляска «курицы» на песенном конкурсе, позволившие Барзилай завоевать победу, подарила израильтянам мимолетное чувство превосходства, пишет автор статьи.

Издание сравнило текст песни Тоу с недовольством Израиля 50-летней оккупацией территории Палестины, а танец Нетты с политикой государства в иных направлениях, включая высылку просителей убежища из Африки.

По словам израильтян, победа на «Евровидении» ненадолго помогла им укрепиться в ощущении принадлежности к маленькой отважной стране с огромным влиянием на мировой арене.