Daily Mirror увидел мощь в «куриной» песне Нетты на «Евровидении»

Вчера, 19:45

В композиции «Toy» («Игрушка») наблюдается куриное кудахтанье, которое представляет собой расширение возможностей женщин. Скрытый смысл песни прокомментировали ее авторы Дорон Медали и Став Бегер.

Журналисты британского таблоида «Daily Mirror» уверены, что в песне «Toy» Нетты Барзилай зашифрован «мощный сигнал», он имеет отношение к правам женщин. По словам Дорона Медали и Става Бегера, на написание этой композиции их вдохновило движение #MeToo, которое активно выступает против сексуального насилия. Они отмечают, что расширение возможностей и прав в «Toy» можно относить к любому полу.

Как рассказывает Нетта Барзилай, ее песня в радужной форме рассказывает о социальной справедливости и пробуждении женской силы. Куриное кудахтанье пародирует трусливые голоса, осуждающие тех, кто ведет себя не так, как им удобно, и обращаются с так называемыми «белыми воронами» как с игрушкой. В британском издании считают, что кудахтанье следует принимать не в качестве удачной шутки, а как призыв оставить в покое героиню. Победительницу «Евровидения» уже сравнили с Пандой Кунг-фу, создав в Сети мем.