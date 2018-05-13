Верка Сердючка раскрыла причины провала РФ и Украины на «Евровидении»

Сегодня, 18:30

По мнению певца, организаторы песенного конкурса намерены вернуть в проект интригу и перенести его в Старую Европу.

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, раскрыл причины провала представителей России и Украины на «Евровидении» в Лиссабоне. Он обратил внимание на тот факт, что во время подсчёта голосов на фоне неудач российского и украинского участников несколько стран имели равное относительно равное количество баллов.

Данилко высказал мнение, что продюсеры конкурса могли дать некую «установку» организаторам, целью которой являлось сохранение интриги. Также шоумен считает, что существует определённое указание вернуть «Евровидение» в Старую Европу. Именно с этой целью оценки таким странам, как России и Украине, намеренно занижают, уверен певец.

Ранее член жюри Евровидения Владимир Матецкий рассказал о шансах России выйти в финал «Евровидения». Эксперт объяснил, при каких обстоятельствах Самойлова могла бы пробиться в следующий этап конкурса и почему этого не случилось.