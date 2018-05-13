Игорь Николаев хотел, чтобы на «Евровидение» поехала Виктория Дайнеко

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Известный певец раскритиковал ответственных лиц за выбор в пользу Самойловой, который обернулся тем, что «подставили» страну и саму исполнительницу.

Игорь Николаев опубликовал в своём Instagram пост, в котором поздравил Викторию Дайнеко с днём рождения, а также намекнул, что хотел бы увидеть её на «Евровидении» этого года. По его мнению, в России много исполнителей, которые могли бы достойно представить российскую эстраду на международном конкурсе. Вина же в провале этого года, по мнению Николаева, полностью лежит на организаторах, которые, отправив в Лиссабон Самойлову, сделали ставку на жалость. Певец вспомнил, как Юлия когда-то не смогла выиграть «Фактор А», поскольку в финале на её ограниченные возможности уже никто не обращал внимания, а учитывались лишь вокальные способности. В свою очередь Дайнеко, как считает, Николаев, смогла бы отлично проявить себя на таком уровне.

Ранее Игорь Николаев шокировал общественность, сделав резонансное заявление о проекте «Голос». Певец откровенно высказался о судьбе участников шоу, а также о состоянии российской эстрады в целом.