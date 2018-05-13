Гурцкая: В провале Самойловой на «Евровидении» виноват Киев

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Исполнительница, заслуженная артистка и председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства настаивает, что в прошлом году участница показала бы совершенно другие результаты.

Диана Гурцкая убеждена, что в провале Юлии Самойловой, которая представляла Россию на «Евровидении-2018», абсолютно точно виноват Киев. Певица считает, что за целый год можно с большой вероятностью перегореть, а накопившаяся за столько месяцев психологическая усталость дает о себе знать всегда. Гурцкая подчеркнула, что запрет Киева в прошлом году стал для Самойловой ударом, после чего исполнительница показала плохие результаты на конкурсе.

Отметим, что еще до трансляции полуфинала в Сеть попала репетиция Юлии Самойловой, и россияне сразу же выразили свое возмущение, раскритиковав певицу. Ожидания граждан осуществились, и артистка не смогла пройти даже в финал, выступив очень слабо, с чем Самойлова позже согласилась и сама.