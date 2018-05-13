«Абсолютно в тренде»: Рудковская раскрыла секрет успеха победительницы «Евровидения»

Сегодня, 15:38

По мнению музыкального продюсера, у конкурсантки из Израиля с её «хитовым номером» изначально были все шансы выиграть конкурс.

Яна Рудковская объяснила триумф певицы Нетты Барзилай на песенном конкурсе «Евровидение», раскрыв секрет успеха израильской участницы. Ключевую роль в данной ситуации, как она считает, сыграла оригинальность. Именно этого, считает Рудковская, не хватило фавориту букмекеров представительнице Кипра Элени Фурейре. Продюсер подчеркнула, что для «Евровидения» данный аспект является чрезвычайно важным. Поэтому Нетта была лидером с самого начала, уверена Рудковская. Номер израильтянки, по ее мнению, был абсолютно в тренде.

Ранее победу Барзилай объяснил Иосиф Пригожин, который окрестил конкурсантку из Израиля «позитивной пышечкой». Продюсер высказал своё признание энергичной певице, однако заметил, что песни у неё попросту не было. Композицию же победительницы он заявил, что слушать в быту не станет.