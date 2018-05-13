«Евровидение-2018» в мемах: Как пользователи соцсетей отреагировали на конкурс

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Специалисты собрали самые смешные посты и фотографии из Сети, которыми пользователи реагировали на проведённый в Лиссабоне песенный конкурс. Победительницу израильтянку Нетту сравнивали с курицей, певцу Элени «проигнорировали», Верку Сердючку попросили заступиться за украинца Melovin и так далее. Также были сравнение с Губкой Бобом и фильмом «Мстители».

В ночь с 12 на 13 мая в Лиссабоне прошёл конкурс «Евровидение-2017». Победительнице стала исполнительница из Израиля по имени Нетта. Так как «Евровидение» не обошлось без конфузов и в этом году, пользователи соцсетей нашли множество шуток на эту тему.

Нетта получила 529 баллов, обогнав певицу из Кипра Элени Фурейру, которой досталась оценка в 436 баллов. В связи с этим появился мем с Дрейком, который сначала игнорирует Элени, но обращает внимание на курицу. Последней стала победительница Нетта со своим «кудахтаньем» в песне Toy.

Также появился не менее популярный мем, на которой ту же Нетту сравнивают со «злым мальчиком», который ехидно улыбается, щуря глаза.

Украинский певец Melovin занял на «Евровидении-2018» только 17-е место. Однако многие люди остались очень недовольны таким результатом, из-за чего появилось много шуток.

В Сети люди удивлялись, почему певца так сильно недооценивают. Картинкой к этой теме стала собака из мультика, которая сидит посреди комнаты в сильном пожаре, но при этом очень спокойна.

Также некоторые пользователи просили Верку Сердючку, он же Андрей Данилко, вмешаться в происходящую несправедливость.

Кто-то решил, что в текущем году артисты с «Евровидения» очень похожи на героев из фильма Мстители, выложив в Twitter тематический мем-сравнение.

Другие люди сравнивали выступление стран с мультиком «Губка Боб Квадратные Штаны».

Благодаря российским комментариям ведущих появилась одна из самых популярных шуток. Дело в том, что первый финал «Евровидения» в России не показывали, так как на нём певец от Ирландии танцевал с парнем и пел песню, изображая гомосексуальные отношения.

Сама же российская ведущая это выступление прокомментировала, как история о «дружбе двух парней».

Ещё один казус случился, когда в Лиссабоне прямо во время выступления конкурсантки из Великобритании выбежал мужчина, забрал у неё микрофон и начал что-то в него кричать. Охрана вывела хулигана, а певица продолжила спокойно петь.