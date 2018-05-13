Пригожин объяснил победу «позитивной пышечки» на «Евровидении»

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По словам продюсера, зрители музыкального конкурса хотят веселья, поэтому «создающая хайп» конкурсантка из Израиля возымела такой оглушительный успех.

Иосиф Пригожин рассказал, что он думает о победе певицы Нетты Барзилай, которую он назвал «позитивной пышечкой» на «Евровидении» в Лиссабоне. Он уверен, что триумф израильтянки в очередной раз доказывает, что формат конкурса всё больше отдаляется от песенного. Конкретно у победительницы продюсер песни не заметил. Специалист подчеркнул, что Барзилай является позитивной энергичной исполнительницей, но в то же время её номер не вызвал у него восхищения.

Пригожин признался, что композицию израильтянки он дома никогда слушать не станет. Он также заметил, что не до конца ознакомлен с системой голосования и определения победителя. Говоря о том, заслуженно ли конкурсантка от Израиля получила первое место, продюсер ответил «Наверное, да», но отметил, что многое зависит от ракурса оценки.

Ранее своими впечатлениями от «Евровидения» поделилась Юлия Савичева. Певица призналась фанатам, что предвидела победу конкурсантки от Израиля.

Также мы сообщали, что переводчик «обозвал» победительницу конкурса «коровой». В переводе от Microsoft в поздравлении премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху содержалась некорректная фраза, которая возмутила пользователей.