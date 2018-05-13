Ведущим «Евровидения» запретили произносить слово «Иерусалим»

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Ведущие, оглашая выход Нетты Барзилай, сказали «из Израиля», хотя у других участников называли столицы. Певица не осталась в должниках и в конце финального выступления заявила на сцене: «В будущем году в Иерусалиме!».

Ведущим «Евровидения» запретили называть город Иерусалим, из-за политической ситуации. Так, в момент, когда они приглашали представителей каждого государства огласить результаты голосования судейского жюри, не была названа столица Израиля, хотя других не обделили в этом отношении.

Нетта Барзилай, выступавшая под израильским флагом, принесла победу своей стране. Девушка не осталась в долгу перед жителями Иерусалима и в победной речи заявила: «В будущем году в Иерусалиме!». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети также заявил, что «Евровидение» в 2019 году пройдет в Иерусалиме.