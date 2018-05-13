Победу на «Евровидении» Нетты из Израиля объяснила профессионал

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Дизайнер по вокалу Вероника Воршип утверждает, что умение импровизировать в сочетании с невероятной одаренностью помогли исполнительнице покорить «Евровидение».

По словам дизайнера по вокалу Вероники Воршип, победу Нетты из Израиля на «Евровидении-2018» можно объяснить с профессиональной точки зрения. Она утверждает, что умение импровизировать стало важной составляющей успеха исполнительницы. Она изначально выбрала довольно необычный способ выступления, а правильно подобранный лупер дал возможность зациклить фразы или мелодии и создавать из них много разных комбинаций. Аккомпанируя себе, Нетта создавала необычные звуки, заполнив этим все пробелы своего сценического образа, запомнившись публике.

Впечатлило также разнообразие динамики при исполнении композиции «Toy»: каждая часть выдержана в идеальном, особом ритме, а эмоции постепенно нарастают, достигая своего максимума в припеве.