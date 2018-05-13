Родоначальник шок-рока Николай Кунцевич выступит в Петербурге

Сегодня, 13:56

Исполнителя знают по его псевдониму Ник Рок-н-Ролл. Он также стал одним из основоположников стиля "рок-перфоманс".

20 мая в Санкт-Петербурге Николай Кунцевич даст большой концерт, который пройдёт в ДК "Сердце". После концерта музыкант обещает встретиться и пообщаться со своими фанатами в студии Slondoneba.

Кунцевич родился в городе Оренбург в 1960-м году, после перебазировался в Тюмень. Там он создал рок-группу "Трите души", а также рок-центр "Белый Кот". Ник Рок-н-Ролл стал организатором Российского фестиваля женского рок-вокала "Сирин", также его называют родоначальником шок-рока. Именно в то время на этом мероприятии выступили со своими дебютами "Чичерина", "Ночные снайперы" и прочие немало известные группы.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге также пройдёт фестиваль искусства в честь памяти Елены Образцовой.