На «Евровидении-2018» украинский певец Melovin укусил ведущую

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Когда ведущая песенного конкурса «Евровидение» подходила ко всем участникам и спрашивала об их настроении, чтобы зрители смогли лучше узнать каждого певца, её особенно заинтересовал Melovin. Молодой парень, кроме своего выступления, выделялся своей внешностью и глазами.

Во время общения с украинским певцом Melovin ведущая «Евровидения-2018» спросила, что с глазами у музыканта, а также, что означает весь его образ и кольцо.

Парень был настроен очень дружелюбно и рассказал, что его необычный глаз - просто вставленная линза. Насчёт кольца певец заявил, что это логотип его музыкальной команды. Однако, когда речь зашла об образе, случился забавный конфуз.

Ведущая сказала, что Melovin своим внешним видом похож на вампира. Молодой исполнитель не растерялся и попытался укусить женщину в плечо, а затем за шею. Сама же «жертва» в этот момент немного испугалась. Однако певец смеялся вместе со зрителями, так как всё происходящее было просто шуткой.

Видео, где Melovin притворялся вампиром и попытался укусить ведущую, уже стало популярным в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что победительницу «Евровидения» Нетту Барзилай переводчик обозвал «коровой».