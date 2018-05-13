Гаспарян не увидел интриги в победе Нетты на Евровидении-2018

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Музыкальный критик решил выразить свое мнение по поводу прошедшего конкурса «Евровидение-2018», который состоялся 12 мая в Лиссабоне. Он рассказал, что думает по поводу первого места и о сильной конкуренции между участниками.

Артур Гаспарян заявил, что никакой интриги в победе Нетты не увидел, все было сразу понятно. Он говорит, что предыдущие годы в финале пролетали явные фавориты, и это перешло в некую закономерность.

В этом году представительница Израиля Нетта Барзилай действительно заслуживала победы. Однако Гаспарян не прошел мимо ее конкурентки Элени Фурейры, которая заняла второе место на конкурсе. По словам критика, Фурейра также могла получить победное место, ведь смогла составить достойную конкуренцию Нетте. Он назвал девушку «чертиком из табакерки».

Напомним, финал «Евровидения-2018» прошел в Лиссабоне 12 мая. В зрительском и судейском голосовании больше всего голосов набрала певица из Израиля Нетта.