Юлия Самойлова согласна со своим "вылетом" из "Евровидения"

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Исполнительница считает, что допустила действительно много роковых ошибок, которые сыграли ей не на пользу. По мнению певицы, политического контекста в песенном конкурсе она не рассматривает, и проигрыш считает вполне справедливым.

Юлия Самойлова представила Россию на «Евровидении» в этом году, и посмотрев собственное выступление на видеозаписи, пришла к выводу, что проиграла заслуженно. Артистка считает, что ее "вылет" не связан с политикой ни в коем случае, ведь другие талантливые конкурсанты также не прошли в финал, но и свой проигрыш Самойлова приняла с достоинством и согласна с таким решением.

Певица искренне поблагодарила всех российских болельщиков за поддержку и подчеркнула, что все свои ошибки осознает. Тем не менее, на проходящем финале конкурса представителя от России в этом году не будет впервые за 14 лет, о чем СМИ сообщали ранее.