Украина начинает: Через полчаса стартует финал «Евровидения»

Сегодня, 21:30

В 22:00 (мск) в Лиссабоне начнется финал международного песенного конкурса «Евровидение-2018». 26 участников готовы сразиться за победу.

Открывать итоговый концерт выпала честь исполнителю Melovin песней Under The Leader. Украина начинает, за ней последуют Испания, Словения, Литва, Австрия, Эстония, Норвегия, Португалия, Великобритания, Сербия и остальные 16 участников.

Стартует финал «Евровидения-2018» через полчаса. Посмотреть шоу европейских исполнителей российский зритель может на «Первом канале». Впервые в истории международного песенного конкурса за победу не сразится Россия. Юлия Самойлова, продемонстрировавшая неожиданно слабое выступление в полуфинале, уже вернулась домой.

Сегодня отечественная певица примет участие в съемках шоу «Пусть говорят», обсудив фиаско в Португалии с экспертами. Некоторые звезды шоу-бизнеса уже успели высказать свою скандальную точку зрения по поводу «Евровидения» для России. Политика здесь не причем, всему виной коррупция, утверждают Пригожин, Лоза и Соседов.