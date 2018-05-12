Такого еще не было: «Хор Турецкого» спел песни военных лет в ООН

Сегодня, 10:19

Легендарный российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano триумфально поставили точку в историческом марафоне Unity Songs, выступив в нью-йоркском зале Генеральной Ассамблеи ООН.

Первый в истории концерт «Хора Турецкого» в ООН мог не состояться из-за задержки рейса из Тель-Авива – предпоследней точки на карте музыкального марафона Unity Songs. Однако российский коллектив вовремя прибыл в Нью-Йорк, исполнив с арт-группой Soprano песни военных лет в зале Генеральной Ассамблеи.

Приключения «Хора Турецкого» прокомментировал его основатель Михаил Турецкий. В общей сложности музыканты добирались в Нью-Йорк 28 часов. Выждав 9-часовую задержку рейса из Тель-Авива, исполнители отвели душу «Тремя танкистами», «Катюшей», «Жди меня», «Смуглянкой» и прочими легендарными песнями военных лет. Такого еще не было, подытожил Турецкий первое в истории выступление его хора в ООН.

В завершении концерта коллектив спел композицию «День Победы», которую зрители приветствовали стоя. Среди них были замечены постоянные представители КНР, Ирака, Афганистана, Саудовской Аравии, Туркмении и прочих присутствующих в нью-йоркской Генеральной Ассамблее государств.