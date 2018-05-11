«Справедливый проигрыш»: Соседов назвал выступление Самойловой худшим в истории

Вчера, 23:45

Известный музыкальный критик Сергей Соседов не оставил без внимания проигрыш России на «Евровидении» в этом году. Эксперт отметил, что такое выступление можно назвать справедливым проигрышем, ведь Юлия Самойлова выступила хуже всех российских участников в истории конкурса.

Соседов заявил, что ошибок в номере певицы было очень много, и самая грубая – это вступление со средины музыкальной фразы, когда Юлия забыла слова. Также критик подчеркнул, что артистка не дотягивала ноты, даже не попадала в них, и в целом выступила очень плохо, в чем вина не только певицы, но и ее преподавателей по вокалу.

Ранее Юлию Самойлову раскритиковали многие звезды российского шоу-бизнеса – Иосиф Пригожин, Прохор Шаляпин, а также блогеры и другие известные личности. Но некоторые знаменитости, в частности, певицы Жасмин и Диана Гурцкая, поддержали исполнительницу и назвали ее умницей.