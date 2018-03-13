VistaNews.ru


В Пензе на концерте "Би-2" спел медведь

Сегодня, 06:45

На концерте группы «Би-2» в Пензе на сцене "Дизель-Арены" медведь спел песню "Виски".

Музыкальная группа «Би-2» получила известность еще в 80-х годах, и несмотря на то, что самым преданным их поклонникам уже далеко за 40, на концерте в «Дизель-Арене» в Пензе собралась в основном молодежь. Начался концерт с 40-минутного ожидания появления музыкантов на сцене, поэтому выход Левы и Шуры был встречен бурными овациями. Музыканты представили новый десятый альбом «Горизонт событий», который вышел в 2017 году, а также спели свои старые, всеми любимые и знакомые песни.

Публику ожидали яркое световое мультимедийное шоу, любимые хиты, невероятный драйв и огромные вращающиеся экраны, которые показывали все происходящее со сцены.

Поразил публику и поющий медведь со сцены, который исполнил композицию «Виски». Оказалось, что это Лева переоделся в костюм медведя, на что зрители отреагировали с большим восторгом.

Перед окончанием солисты выразили благодарность надписью «Спасибо, Пенза» на экране, после чего концерт завершился исполнением еще 3 песен на бис.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.