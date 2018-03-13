В Пензе на концерте "Би-2" спел медведь

Сегодня, 06:45

На концерте группы «Би-2» в Пензе на сцене "Дизель-Арены" медведь спел песню "Виски".

Музыкальная группа «Би-2» получила известность еще в 80-х годах, и несмотря на то, что самым преданным их поклонникам уже далеко за 40, на концерте в «Дизель-Арене» в Пензе собралась в основном молодежь. Начался концерт с 40-минутного ожидания появления музыкантов на сцене, поэтому выход Левы и Шуры был встречен бурными овациями. Музыканты представили новый десятый альбом «Горизонт событий», который вышел в 2017 году, а также спели свои старые, всеми любимые и знакомые песни.

Публику ожидали яркое световое мультимедийное шоу, любимые хиты, невероятный драйв и огромные вращающиеся экраны, которые показывали все происходящее со сцены.

Поразил публику и поющий медведь со сцены, который исполнил композицию «Виски». Оказалось, что это Лева переоделся в костюм медведя, на что зрители отреагировали с большим восторгом.

Перед окончанием солисты выразили благодарность надписью «Спасибо, Пенза» на экране, после чего концерт завершился исполнением еще 3 песен на бис.