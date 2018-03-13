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Рэпер Эминем написал злую песню против оборота оружия в США

Сегодня, 04:45

В Лос-Анджелесе на церемонии награждения премиями iHeartRadio Music Awards рэпер Эминем исполнил песню, в которой выразил протест против свободного оборота оружия на территории США. Свою композицию Маршалл Брюс Мээтерс III посвятил жертвам стрельбы в школе Паркленда.

Текст песни никак не соответствовал помпезной обстановке церемонии, однако многие из присутствующих поддержали Эминема. Мало того, рэпер привел на мероприятие молодого студента-пацифиста, который сказал после выступления певца целую речь. В США нарастают протестные настроения против свободной продажи оружия.

Несмотря на заверения американского президента Дональда Трампа после парклендской трагедии о том, что он лично подпишет закон об ужесточении продажи оружия, пока ничего в этом плане сделано не было. В Конгрессе США оружейное лобби имеет большое влияние.


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