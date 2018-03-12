The Prodigy запишут часть нового альбома, гастролируя по России

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Лидер группы The Prodigy Лайам Хоулетт заявил, что часть нового альбома группа запишет во время гастролей по России. Он также сообщил, что для записи вокала они планируют пригласить какого-то «удивительного человека».

Совсем скоро в Санкт-Петербурге стартует долгожданный тур группы The Prodigy. Хоулетт уточнил, что пока не может раскрыть всех секретов нового альбома, однако музыкант заверил, что это будет «крышесносно».

Стоит также отметить, что музыканты почти закончили работу над новым альбомом. По заявлениям лидера группы, осталось только записать несколько вокальных отрывков, которые они постараются записать во время гастролей.

Помимо этого, музыканты заверили, что сразу по окончании гастролей они планируют закрыться в студии и сидеть там, пока не закончат работу над новым альбомом. Альбом на данный момент остается без названия, однако группа уже заявила, что он точно выйдет в текущем году.