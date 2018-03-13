Вокалистка из Кемерово продвинулась до второго тура шоу "Песни"

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Исполнительница из Кемерово Екатерина Петрокеич приняла участие на телешоу "Песни" канала ТНТ. Возможность пройти во второй тур ей дала вокалистка Венской оперы Аида Гарифуллина.

10 марта выпустили в эфир пятый выпуск вышеупомянутого проекта на телеканале ТНТ. Тут собственно и снялась Петрокеич. Девушка призналась, что планирует попасть в команду к известному рэперу Тимати. Тем не менее он не дослушал до конца выступление 23-летней солистки и нажал на кнопку. Первым отказавшим ей стал Макс Фадеев. Она допела до конца только из-за решения Аиды Гарифуллиной.

"Красивый голос, чувствуется драйв. Правда, жалко "верхнего голоса", вы так его выдавливаете в попытках прокричать. Надеюсь далее будет удачливее", - подметила жюри.

Тимати не стал комментировать выступление, а лишь указал на равязавшийся шнурок девушки и пожелал удачи.