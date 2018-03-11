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Группа «Нервы» представит свой новый альбом в Чите

Вчера, 23:01

Известный украинский коллектив под названием «Нервы» выступит  12 апреля в Чите. Группа планирует презентовать жителям города новый музыкальный альбом «Самый дорогой. Часть 2».

 

Стоит отметить, что рок-группа «Нервы» записала новую пластинку в декабре прошлого года, с наступлением весны музыканты проезжают по городам России и Казахстана с большим туром. «Нервы» представят альбом в клубе под названием Platina в 19:00.

Музыкальный коллектив был основан в 2011-м. Популярность рок-группа получила после клипа к песне «Батареи». Они выпустили четыре пластинки: «Я живой», «Костер», «Все, что вокруг» и «Чтобы мы могли друг друга слышать».


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