Легендарный Борис Базуров выступит в Твери

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Легенда отечественного фолк-авангарда Борис Базуров выступит с концертом в Твери.

Концерт состоится 18 марта в 18:00 в тверском клубе БигБен, который расположен по улице Брагина, 2. Выступление Бориса Базурова пройдет под названием "Полет на стике и гуслях". Легенда отечественного фолк-авангарда, основатель этно-симфо-рока и фолк-фьюжн в России, мультиинструменталист, создатель фолк–опер джемовал вместе с King Crimson. Борис Базуров является единственным российским музыкантом, освоившим стик Чепмена.

Все ценители хорошей музыки могут посетить его концерт, стоимостью 500 рублей, и насладиться энергией дружного вокала, ощутить силу древнерусских и ультра-современных инструментов в гармоничном этно-симфоническом звучании, аутентичным содержанием композиций в прогрессивных проявлениях.