В Перми хор оперного театра спел «Я сошла с ума» группы Тату

Вчера, 18:37

В соцсети «ВКонтакте» в паблике «Мой город – Пермь» появилось интересное видео. Хор спел песню «Я сошла с ума» группы Тату. На видео запечатлены участники Пермского театра оперы и балета.

В Перми перепели известный хит группы Тату «Я сошла с ума». Исполнители из Пермского театра оперы и балета воссоздали энергию песни на свой лад. Результат их усилий просмотрели более 14 тыс. человек. Ролик попал в социальную сеть «ВКонтакте» в группу «Мой город – Пермь».

«Я сошла с ума»… - С ума сойти!», - подчеркивает уникальность ролика автор.

Пользователи социальной сети поддержали исполнителей позитивными комментариями и пожеланиями. Также есть предпочтения на следующее видео для исполнения пермяками песен Димы Билана и группы «Ленинград».