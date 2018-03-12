Аида Гарифуллина планирует выпустить книгу кулинарных рецептов

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Известная оперная певица Аида Гарифуллина наконец собирается осуществить давнюю мечту и выпустить книгу с кулинарными рецептами. Предложение выпустить авторскую книгу поступило Аиде примерно полгода назад от книжного издательства «ЭКСМО».

Сама оперная певица призналась, что в книгу войдут рецепты из разных стран, в которых она побывала. Самой любимой кухней девушки является татарская, поэтому рецептов этих блюд будет больше. Но также будут присутствовать блюда из итальянской, французской, австрийской кухонь и многие другие.

Информацию о написании книги Аида Гарифуллина опубликовала в своем аккаунте Instagram вместе с видео. На нем показано, как певица готовит эчпочмаки, губадию и фаршированную утку. Приготовленные блюда обязательно станут частью кулинарной книги.