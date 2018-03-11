Красавчик из Воронежа выступил с Валерием Сюткиным

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Юного певца из Воронежа Алексея Фролова поддержал экс-солист группы «Браво» Валерий Сюткин, который спел с участником дуэтом.

Вчера вышел 5-й выпуск второго сезона шоу «Ты супер!», где засветился «красавчик из Воронежа». Так прозвал 16-летнего воспитанника воронежского детского дома Алексея Фролова ведущий музыкального телепроекта Вадим Такменев. Мальчик исполнил песню группы «Браво» «Я не красавчик». Выступление «стиляги» высоко оценили все члены жюри, которые дали ему возможность пройти в следующий тур шоу «Ты супер!». Поддержал певца и бывший солист музыкальной группы"Браво" Валерий Сюткин, который подарил вокалисту диск с песнями, дал важное наставление и предложил спеть дуэтом.

На сцене Алексей выступал в белом пиджаке и в клетчатой рубашке с бабочкой, а передать атмосферу песни парню помогли очки, которые создали своеобразный образ «ботаника-отличника». Зрители в зале аплодировали стоя.