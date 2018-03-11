Рэпер Баста снял в Хакасии новый клип

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Баста, «в миру» Вася Вакуленко вдохновился природой Хакасии и перед Международным женским днем снял в предместьях Абакана свой новый клип на композицию «Буду». Произведение рэперу получило множество благожелательных отзывов поклонников.

Несмотря на то, что текст песни уже известен ярым поклонникам Басты, клип, снятый на фоне природы Хакасии, тронул сердца пользователей. Исполнителю удалось привлечь значительную часть женской аудитории, благодаря искренней и профессиональной работе молодой актрисы Кристины Колес и ее партнера Владимира Веревочкина.

Судя по комментариям пользователей, композиция задела чувства, как давних поклонников Басты, так и тех, кто ценит в клипах минималистский, но позитивный видеоряд. Рэпера благодарили за хорошее настроение и хорошие эмоции. Кроме того, отношение Вакуленко к романтике, раскрылось в полной мере, проникновенными словами, освобожденными от социальной направленности. Короткая история любви хорошо вписалась в пейзаж Хакасии.