Белорус Рыбак снова будет представлять Норвегию на «Евровидении»

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Норвегию на предстоящем «Евровидении» вновь будет представлять Александр Рыбак, родившийся в Белоруссии. Он уже выигрывал этот конкурс в 2009 году.

Информация о том, что на «Евровидении» спустя 9 лет вновь состоится выступление этого певца и скрипача, размещена официальным аккаунтом конкурса в Twitter. Рыбак стал победителем проведённого в Норвегии отбора на предстоящий конкурс. Известно, что на «Евровидении» певец исполнит композицию That’s How You Write A Song.

В 2009 году, когда он выиграл этот конкурс в Москве, Рыбак спел Fairytale. О том, что он сделает попытку повторного достижения первенства, стало известно 11 марта.

Эстонию на предстоящем «Евровидении-2018» представит певица российского происхождения Элина Нечаева. Согласно ставкам букмекеров, именно она считается наиболее вероятной победительницей.

Насколько их прогноз сбудется, покажет время и действо, которое предстоит в Лиссабоне.

Россию представит Юлия Самойлова. Её букмекерские конторы отводят место не выше восьмого.