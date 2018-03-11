Рэперы Miyagi и Эндшпиль призывают быть добрее к природе и прощать людей

Сегодня, 11:25

Музыканты из Осетии MIYAGI&ЭНДШПИЛЬ призывают людей быть более добрыми к природе, защищая ее, и прощать другим людям их поступки.

По словам рэпера MIYAGI, он успел многое пронаблюдать в этой жизни: и то, как человек "превращался в животное", завладев большими деньгами", и то, сколько ему пришлось отпустить людей, гнусно поступивших с ним. При этом, сам исполнитель всегда искал способ как зарабатывать много денег, а не просто иметь их.

Затронул осетинский музыкант и тему природы. По его мнению, ее стоит беречь более бережно, не вырубать деревья, леса, так как она является для нас всех подобием матери.