В Петербурге скоропостижно умер фронтмен рок-группы «Внезапный сыч»

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Официальные аккаунты в соцсетях рок-коллектива «Внезапный сыч» сообщили о скоропостижной кончине 52-летнего фронтмена Кирилла Спечинского.

10 марта в Санкт-Петербурге умер музыкант Кирилл Спечинский – лидер и основатель «Внезапного сыча», сообщили представители рок-коллектива в соцсетях. Фронтмену было 52 года, официальная причина скоропостижной смерти не сообщается.

Группа «Внезапный сыч» появилась на отечественной эстраде в 1988 году. Широкую популярность рокерам принес дебютный альбом «Короче, ты понял». Пластинка обеспечила коллектив регулярными гастролями и участиями в статусных музыкальных мероприятиях. Всего у «Внезапного сыча» 6 альбомов.