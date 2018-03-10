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Премия BraVo определит лучших классических и популярных музыкантов

Сегодня, 09:07

Международная профессиональная музыкальная премия BraVo, которая выдается в Москве, скоро определит лучших классических и популярных музыкантов. Принимать участие в торжестве будут и мировые звезды.

Организаторы отмечают, чтобы не смешивать разные стили, в 2018 году пройдут две церемонии вручении награды. Два дня, в программе которых значатся два грандиозных концерта с участием мировых звезд. Со сцены Кремлевского дворца прозвучат имена лучших в популярной музыке. Будут выступать Seal, Europe, Duran Duran, Zaz и Эрос Рамазотти. Британский рок-музыкант Род Стюарт, ожидается, примет награду «За вклад в мировую музыкальную культуру». Классические же исполнители услышат свои имена в номинациях 11 марта на Исторической сцене Большого театра.

Из всех номинаций выделяются несколько: певец и певица года, «Песня года», «Альбом года» и «Оркестр года».


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